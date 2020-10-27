Fransız markaları satın almayın

Beştepe’deki Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

FRANSIZ MALI ALMAYIN: Nasıl ki, Fransa’da ‘Türk markalı mal satın almayın’ deniyorsa, ben de milletime sesleniyorum; sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın.

HANİ DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI?: Gün geçmiyor ki, Müslümanlara ait bir ibadethaneye, mescide, derneğe yapılan saldırı haberi almayalım. Daha önce Avustralya’da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi Almanya’da gördük. Ben burada Şansölye Merkel’e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı? Hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100’ü aşkın polis camiye saldırıyor? Siz bugüne kadar Türkiye’den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok. Gün geçmiyor ki, Peygamber Efendimizi, Mukaddes Kitabımız Kuran-ı Kerim’i hedef alan bir edepsizlikle, bir alçaklıkla muhatap olmayalım. İşte Fransa’da yaşananlar, Charlie Hebdo olayı. Ne yazık ki, Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı.

NAZİ’NİN ZİNCİR HALKALARI: İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen, desteklenen bir politika haline gelmiştir. Buradan sesleniyorum; işte siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi’nin adeta zincir halkalarısınız.

SIRADAN OLAYLAR DEĞİL: Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilere yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz. Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYIN: Avrupa Konseyi, İslam düşmanlığını daha fazla görmezden gelemez. Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez. Aşırı sağcı fikirlerin, Avrupa’nın ana akım siyasetini esir almasına izin verilmemelidir.

Şentop’tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da “Fransa’nın özellikle son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Önce bir kere Fransa’nın Türk mallarını almama diye bir talebi varsa tabii ki mütekabiliyet içinde Türkiye de Fransa’nın mallarını almama talebinde bulunacaktır. Türkiye’nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır” dedi.