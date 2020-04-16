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16.04.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten tutuklandı

Balat’taki tarihi Agora meyhanesini işleten eski gazeteci Ersin Kalkan, husumetli olduğu Berattin Çimen’i öldürdü.

Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten tutuklandı

Olay önceki akşam Balat mahallesi Vodina caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, aynı mahallenin çocuğu olup birbirlerini tanıyan ve daha önceden mahkemelik olup birbirleri hakkında şikâyetçi olan eski gazeteci Ersin Kalkan ile Berattin Çimen, Kalkan’ın çalıştırdığı meyhanenin önünde karşılaştı. Çimen, Kalkan’a önce sözlü tacizde bulundu. Kalkan, tacize aldırış etmeyip işletmesine girince Çimen, bu sefer arkadan koşarak Kalkan’ın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında Kalkan, yanında bulundurduğu çakı bıçağını Çimen’e sapladı. Çimen, bıçağın boğazına isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken, Kalkan polise teslim oldu. Kalkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. l 

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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