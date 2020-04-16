Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten tutuklandı

Olay önceki akşam Balat mahallesi Vodina caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, aynı mahallenin çocuğu olup birbirlerini tanıyan ve daha önceden mahkemelik olup birbirleri hakkında şikâyetçi olan eski gazeteci Ersin Kalkan ile Berattin Çimen, Kalkan’ın çalıştırdığı meyhanenin önünde karşılaştı. Çimen, Kalkan’a önce sözlü tacizde bulundu. Kalkan, tacize aldırış etmeyip işletmesine girince Çimen, bu sefer arkadan koşarak Kalkan’ın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında Kalkan, yanında bulundurduğu çakı bıçağını Çimen’e sapladı. Çimen, bıçağın boğazına isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken, Kalkan polise teslim oldu. Kalkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. l