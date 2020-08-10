Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık” dedi.

Erdoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, bir taraftan koronavirüs salgını ve terör örgütleriyle mücadele sürerken diğer taraftan ülkeyi kalkındırmaya ve büyütmeye devam ettiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken biz hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık. Tüm dünyanın ihtiyacı olan yoğun bakım solunum cihazını rekor sürede ve dünya standartlarında üretebildik. Sadece vatandaşlarımıza ulaşmakla kalmadık, bizden yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte yenilikçi projelere imza atan özel sektörümüz, üniversitelerimiz, TÜBİTAK gibi stratejik kuruluşlarımız gerçekten kritik roller üstleniyor. Bugün yapacağımız açılışlarla inşallah buna yenilerini eklemek suretiyle Gebze ve Ankara’da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız.”

Erdoğan, Ulusal Enerjetik Malzemeler Laboratuvarı’nın askeri mühimmatlarda kullanılan ve yurt dışından temininde problem yaşanan malzemelerin Türkiye’de üretilmesine katkı yapacağını bildirdi. Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Mükemmeliyet Merkezi’nde süper alaşım malzemelerinin üretimi, tamiri ve bakımının gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, “Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik 3B Mükemmeliyet Merkezi’nde yurt dışında yapılan testleri tek bir elden yürütecek ve biyoteknoloji temelli malzeme ve sistemler geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yapılacak

Erdoğan, Motor Mükemmeliyet Merkezi’nde demiryolu, denizcilik, jeneratör ve özel amaçlı kullanıma uygun motorların yurt içinde test edilebileceğini, bu sayede hem firmaların yurt dışındaki laboratuvarlara para vermekten kurtulacağını hem de büyük bütçeli motor geliştirme projelerinin ülkede yapılacağını söyledi.

Özellikle Fotovoltaik Performans ve Güvenlik Test Merkezi’nde güneş enerjisi uygulamalarında kullanılan cihazların kalibrasyonları ve test ölçümlerinin gerçekleştirileceğini aktaran Erdoğan, böylece yerli üreticilere zaman ve maliyet avantajı sağlayacaklarını belirtti.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere tüm çevre şart testlerinin, uluslararası standartlarda Türkiye’de icra edileceğini anlatan Erdoğan, yine SAGE bünyesinde kurdukları yeni araştırma geliştirme hizmet binasıyla milli mühimmatların tasarımı, yazılımı ve simülasyonu alanlarında stratejik çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Erdoğan “Türkiye’nin gururu olan devasa üretim tesislerini, eserleri, yolları, köprüleri, hastaneleri, havalimanlarını insanımızın hizmetine sunduk. Sadece yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, havalimanları, sağlık kuruluşları inşa etmedik. Aynı zamanda ülkemiz gelişen teknolojilerin pazarı değil, tasarlayıcısı, üreticisi de olsun istedik. Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık. Yıllarca örselenmiş hayati projeleri, iç ve dış rant odaklarınca sabote edilmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık” dedi.

‘En kritik evreyi başarıyla atlattık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kocaeli Üniversitesi’nin Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon merkezi ile 3 tıp merkezinin açılışının yapılacağını dile getirdi.

“Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etme, güçlü ve zayıf yönlerimizi görme imkanı bulduk. Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Aslında muhalefet, modern sağlık kuruluşundan ne anladığını, meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir. İstanbul’daki acil durum hastanelerimizi, Başakşehir Çam ve Sakura gibi devasa sağlık tesislerini diline dolayanlar, vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar. Yönettikleri mahalli idarelerde toplu taşım hizmetlerini dahi salgın şartlarına uygun olarak sunmayı beceremediler. Şov yapmaktan, yalan yanlış bilgilerle evham oluşturmaktan kendi asli görevlerini yapmaya fırsat bulamadılar. Tüm bunlara rağmen güçlü sağlık altyapımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ile en kritik evreyi başarıyla atlattık.”

Maddi imkanı ne olursa olsun bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine, birinci sınıf sağlık hizmeti sağladıklarını belirten Erdoğan, tüm vatandaşlara “TAMAM” diyerek sloganlaştırdıkları temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlattı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar, vesaire... Lütfen bu dönem içinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır.”

Hasta ziyareti

Erdoğan, dün daha sonra Kocaeli Üniversitesi’nin Umuttepe Yerleşkesi’ndeki sağlık tesisleri ve araştırma merkezleri açılış töreninin ardından Başiskele ilçesinde bir özel hastaneye geçti. Erdoğan’ın burada üç gün önce kalp krizi geçiren ve şu anda sağlık durumu iyi olan yeğeni Halil Erdoğan’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

‘2 aşıda hayvan deneyleri tamamlandı’

Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kurduklarını belirten Erdoğan, “Yaptıklarımız hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var” dedi. Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19’a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde de önemli mesafe katedildiğini belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak, insan üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.”

TÜBİTAK Fen Lisesi

Bu laboratuvarlar sayesinde Türkiye’nin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK’ı daha bütüncül ve tamamlayıcı bir fonksiyona kavuşturacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu vesileyle bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.”

Yerli elektrikli ekskavatör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni öncesi 2016’dan bu yana TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirilen 7 ton ağırlığında, lastikli ve elektrikli olmasıyla dünyadaki ilk ve tek şehir ekskavatörü olan Hidromek HICON 7W’yu inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekskavatörün teknik özellikleri ile ilgili Hidromek Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık’tan bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra iş makinesini kullandı ve araçla toprak attı. Erdoğan, tören alanına kadar ekskavatör ile gitti. - Kocaeli DHA