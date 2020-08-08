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08.08.2020 - 07:00 | | MUSTAFA İSTEMİ

Genel Kurul elden geçiyor

TBMM’nin ekim ayına kadar tatile girmesiyle Genel Kurul salonunda kısmi tadilata başlandı.

Genel Kurul elden geçiyor
MUSTAFA İSTEMİ

Milletvekili ve basın locasının koltuklarının tümü sökülerek bakıma gönderildi. Sıraların bakımı ise içerde yapılacak. Muhalefet partilerinin yıllardır kürsünün iktidar sıralarına yakınlığı nedeniyle dile getirdikleri itiraz dikkate alınarak kürsü orta bölüme çekilecek.

Ayrıca salonda artık “Asansör kürsü” kullanılacak. Yeni kürsü konuşmacının boyuna göre inip çıkabilecek. Bilindiği gibi engelli milletvekillerinin konuşması sırasında kavaslar kürsüye rampa yerleştiriyorlardı. Bu arada salon baştan aşağı boyanacak. Son dönemde sorun çıkaran ses düzeni ve elektronik oylama sisteminin yenilenmesi projesi ise hesaplanan maliyetin büyüklüğü nedeniyle ertelendi. Meclis Yönetimi mevcut sistemle bir süre daha devam edilmesine karar verdi.


Genel Kurul elden geçiyor


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