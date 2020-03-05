Genel Kurul’da İdlib gerginliği

TBMM Genel Kurulu’nda dün gergin anlara sahne oldu. İdlib’de geçtiğimiz hafta 34 askerimizin şehit olmasının ardından AK Parti ile CHP arasında başlayan sert tartışmalar CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözleriyle Genel Kurul’da yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede AK Parti ve CHP milletvekilleri, birbirinin boğazını sıktı; bazıları yere düşerken kavasların oturduğu sandalyeler havada uçuştu. Yaşanan kavganın ardından Genel Kurul kapatılırken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Herkesi dikkatle, teenniyle hareket etmeye davet ediyorum” diyerek itidal çağrısı yaptı. Geçtiğimiz hafta İdlib’de 34 askerimizin şehit olması nedeniyle önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen İdlib gündemli kapalı oturumun gergin geçtiği bazı açıklamalara yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup konuşmasında İdlib üzerinden CHP’ye yüklenerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine sert eleştiride bulundu. Erdoğan, “Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerini kullandı.

Özkoç’tan yanıt

Erdoğan’ın sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Özkoç’dan geldi. Özkoç, Genel Kurul başlamadan hemen önce düzenlediği basın toplantısında, “İslam aleminde ABD’nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir. Bizim şehitlerimize ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum tekrar size; haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edemez” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da basın toplantısı düzenleyerek Özkoç’a yanıt verdi. Çamlı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na, bütün Müslüman aleminde ‘Bizde de böyle lider olsa’ diye imrenilen bir insana Meclis kürsüsünden bu kadar aşağılık şekilde sözleri kabul edilemez. Bu adam herhalde haplanmış. Affedersiniz bu FETÖ iti. Bu onursuz CHP Grup Başkanvekili için bu FETÖ’cüye gereği neyse yapılmalıdır” dedi.

Salon karıştı

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’de bu gergin atmosferde açıldı. CHP’nin İdlib’de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, Özkoç kürsüye çıktı. Özkoç’un konuşmasına başladığı anda AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yürüdü. AK Partili ve CHP’li milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla arbede yaşandı. Bunun üzerine birleşime ara verilirken, arada tartışma daha da boyutlanarak, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in Özkoç’u yumrukladığı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın da tekmelediği görüldü. Milletvekilleri birbirinin boğazını sıkarken, bazı vekillerin kavasların oturmak için kullandıkları sandalyeleri birbirine fırlattığı görüldü. Yaşanan arbedede bazı vekiller ise yere düştü.

Ayırmaya çalıştılar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerini yatıştırmak için çaba harcadı. Milletvekilleri arasında bir süre de sözlü tartışma yaşandıktan sonra ortam sakinleşti. Özkoç, CHP’li milletvekilleri tarafından salondan çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Turan ve Mehmet Muş ile CHP Grup Başkanvekili Altay, salonda sükunetin sağlanması için TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç’in odasında bir araya geldi. Grup başkanvekillerinin müdahalesi ile ortam yatışınca Bilgiç birleşimi açtı. Verilen aradan sonra Genel Kurul, çalışmalarına devam etti.

‘Olmaması gerekirdi’

Özkoç’un olmaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP Grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Altay konuştu. Altay, Suriye’de, İdlib’de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısının, ister istemez kaygıya, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi. Meclis’te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis’in itibarına halel getireceğini ifade ederek, “Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul’un çalışmalarına devamı gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay ama eyleme dönüştürmek lazım” dedi.

İtidal çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’daki gerilimin ardından itidal çağrısı yaptı. Şentop, TBMM’nin 100. yılının idrak edildiği bugünlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir süreçten geçildiğini, milletin, başta siyasetçiler olmak üzere herkesten içinden geçilen sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde hareket etmesini beklediğini söyledi.

Herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini ve herkesin görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkes farklı da olsa eleştiri kabilinden de olsa görüşlerini ortaya koyabilir ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkâr hareketlere, ifadelere karşı Meclisteki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir.”

Şentop, Özkoç hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, Genel Kurul ve Meclis çalışması kabilinden olmadığı için bununla ilgili hususun normal yargının incelemesinde bulunduğuna işaret etti. Şentop, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Özkoç hakkında soruşturma başlattığını anımsattı. Şentop, “Böyle basit hakaretler ortaya koymak parlamentoya da yakışmıyor, buradaki siyasetçilere de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır. Herkesi dikkatle, teenniyle hareket etmeye davet ediyorum.”

Soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında twitter’da yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Özkoç’un paylaşımı ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında kaldığı ve resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. l ANKARA Milliyet

Özkoç’a tepki yağdı: Hukuk önünde hesabı sorulacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı saygısızca ve ahlaksızca hedef alan bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Söz insana mahsus bir haslettir. Bugün sarfedilen insana ait söz değildir. Cevap vermeye bile değer bulmuyoruz ama hakkın teslimiyeti açısından birkaç hususu ifade etmek zarureti hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz. Biz eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken onların uzantılarıyla saf tutanları milletimiz ne isim verileceğini gayet iyi bilir.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP’nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “CHP’nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz.”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: “Özkoç’un bu ahlâksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz...”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!”

‘Husumet yansıması’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın da, “Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız. Bu hadsiz açıklamaların ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksiniz” ifadelerini kullandı.