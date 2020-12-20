‘Gerçeklerle bağdaşmıyor!’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır” ifadesini kullandı.



Sözcü Aksoy, önceki gün Belçika Temsilciler Meclisi’nde Yukarı Karabağ ve 9 Aralık Anma Günü konularında kabul edilen kararlar hakkında değerlendirmede bulundu. Aksoy, “Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Kararı, Belçika Temsilciler Meclisi’nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine alet olduğunun bariz örneği olarak niteleyen Aksoy, şöyle devam etti:



“Konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan’ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir. Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisi’nde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda, 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine aykırıdır.”



Aksoy, Belçika’dan beklentilerinin, aklıselimle davranması ve söz konusu kararlar bağlamında ikili ilişkileri gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durması olduğunu bildirdi.



Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan’ı kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti. Meclis, Türkiye’ye de, bölgedeki müdahalelerine son verme çağrısında bulunmuştu.



Anma töreninde yumurtalı protesto



Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşta hayatını kaybeden askerler için 3 günlük yas ilan edilirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anma yürüyüşüne katıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte bir grup, “Hain Nikol” diye bağırarak, Başbakan’a yumurta fırlatmak istedi.