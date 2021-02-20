20.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Gergerlioğlu’nun cezası onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018’de, “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
16. Ceza Dairesi onama kararında, yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığını, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise, Anayasanın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 17. Maddesinde yer verildiği anlattı.
Gerekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 2008’deki kararında, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının 14 madde kapsamında “kötüye” kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı belirtildi.
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