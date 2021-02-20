Gergerlioğlu’nun cezası onandı

16. Ceza Dairesi onama kararında, yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığını, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise, Anayasanın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 17. Maddesinde yer verildiği anlattı.

Gerekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 2008’deki kararında, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının 14 madde kapsamında “kötüye” kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı belirtildi.