MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
ABONE OL
04.09.2020 - 02:45 | | AA

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun'un Doğankent ve Dereli ilçelerinde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'teki dev operasyonda gözaltı sayısı 27 oldu

Gaziantep'teki dev operasyonda gözaltı sayısı 27 oldu

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Sıradaki Haber