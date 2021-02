‘Güçlü Türkiye’nin önünde duramazlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak hükümete geldiklerinde önceliklerin başına ülkenin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdiklerini belirterek, “Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, Karakaya Baraj Gölü üzerinde mevcut köprünün yakınına 2017 yılında yapımına başlanan 517.5 metre uzunluğundaki ‘Tohma Köprüsü Yapım Projesi’ tamamlandı.



‘Ulaşımın can damarı’



Lojistik açıdan önemli bir yere sahip köprünün açılışına; uzaktan canlı bağlantı yöntemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdür ve daire başkanları katıldı.



Törene canlı yayınla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü’nün Malatya, bölge ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Malatya Ovası’nın iki yakasını birbirine bağlayan köprünün üzerinden geçen karayolu ve demiryolu hatlarıyla bölge ulaşımının can damarlarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eski haliyle artık ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzün yerine, en ileri teknoloji ile inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Bu köprü sayesinde artık Malatya-Hekimhan-Sivas arasındaki bölünmüş yolda, kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir.



Anadolu ve Orta Doğu’nun önemli güzergâhlarından biri olan bu yolun ve köprünün bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden, işçisine herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu. ‘



Şantiyeye çevirdik’



Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kalkınma atılımının daha sonra akamete uğradığını, AK Parti iktidarının ise 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Rahmetli Menderes’in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbe ile verilmiştir. Küresel düzeyde büyük bir dönüşümün yaşandığı 1980’lerde rahmetli Özal, yeni bir kalkınma atılımı başlamıştır. Bu atılımda ülkemiz siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır. Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına, ülkemizi eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, enerjiye, toplu konuttan, spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik.” Birilerinin, “İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız” dediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



“Aziz milletim! Peki, biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimlerin marifetiyle, milletin karşısına çıkıp, ‘İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız’ diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdır. Ülkemize yönelik, sinsi hesaplar içinde olan, uluslararası spekülatörlerden, terör örgütlerine kadar, her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığında gördük. Milletimiz, kendisine güven telkin etmediği gibi, kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar onlara fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla, ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar, hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah’ın izniyle, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz.”



Makamlar davamız için vasıtadan ibarettir’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, “Hep söylediğimiz gibi bizde makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız” dedi. Erdoğan, son bir yıldır insanlık olarak korona salgını ile mücadele edildiğini belirterek, “Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın bir çok ülkesinin hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarı ile yönetmiştir. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumların hiçbiri ülkemizde yaşanmadı” diye konuştu