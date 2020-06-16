Gül: Ayasofya hepimizin rüyası

AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gül, özetle şunları söyledi:

ARZUMUZ ÇOĞULCU YAPI: (Baro düzenlemesi) Daha çoğulcu bir baro yapısı nasıl mümkün olur kapsamında çözüm arayışı var. Savunma ne kadar güçlü olursa, avukat, savunma ne kadar itibarlı olursa yargının itibarı da o kadar artar. Savunmayı güçlendiren bir yapının olması bizim arzumuzdur. Çoğulcu katılımcı bu anlamda herkesin orada var olabileceği bir yapı.(Barolardan gelen eleştiriler) Bu konudaki yaklaşımımıza Metin Feyzioğlu ile bu anlamda süreci beraber üretmemiz, avukatlarla yine birtakım kazanımların gelmesinden birilerinin rahatsız olmasından ibaret.

YERSİZ TEMELSİZ: (İnfaz düzenlemesinin AYM’ye taşınması) Bu af değil, bir infaz süresine ilişkin düzenlemedir. CHP’ye soruyorum, itiraz ediyor. Terör yararlanmadığı için mi rahatsız oluyorsun? (İç tüzük ihlali iddiaları) Nitelikli çoğunluk diye bir yaklaşım var ama bu bir af değil. Çünkü hükümlü olarak cezasını, infazını çekiyor. CHP’nin başvurusu yersiz ve hukuki temelsiz.

SİYASETİN İTİBARINI ZEDELEYEN ÖRNEKLER: (Seçim Kanunu’na ilişkin düzenlemeler) Tüm siyasi partilerin katılımı, istişaresi ve ortak akılla daha iyi bir metin ortaya çıkabilir. 3 yıl sonra seçim var, şu anda bu konuların konuşulup en sağlıklı sonuç çıkması için önemli bir zemin ve iklim söz konusu. Siyaset kurumunun itibarının zenginleştirilmesi, güçlendirilmesi gibi tüm bu başlıklar mutlaka değerlendirilecektir.

HEYECANLANDIRAN SÜREÇ: (Ayasofya’nın ibadete açılması) Turnike ile içine girdiğimiz tek camidir, bu ayıbın gerçekten ortadan kalkması hukukun bir gereğidir. Türkiye’nin tasarrufunda olan bir meseledir, egemenlik meselesidir. Ayasofya’nın zincirlerinin kırılıp ibadete açılması hepimizin ortak dileği. Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Cami olarak hizmet vermesinin yanında kültürel ve mimari tüm değerleri korunacak. Kararın ne yönde olacağını elbette Danıştay takdir edecektir. Ayasofya hepimizin rüyası. Bu vasiyetinin yerine geleceğini dünya gözüyle görmek bütün milletimizin ortak beklentisidir. Bunu yaşayabilmek heyecanlandırıyor. Ayasofya’nın aslına döndüğünü inşallah hep birlikte görürüz.

Cezaevlerine görüntülü görüşme sistemi geliyor

Cezaevlerinde annesini, babasını 10 yıldır, 15 yıldır göremeyen, yurt dışından ziyarete gelemeyen insanların görüntülü görüşebileceği bir sistem kuruyoruz. Bu bir hak, elbette çerçevesi çizilecek. Artık sayımlar da parmak iziyle yapılacak. Koğuşlara ATM benzeri bir cihaz konulacak, görüşme, dilekçe, bazı talepler ve sayım bu cihaz üzerinden yapılacak.