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HaberlerSiyaset Haberleri Gül, Belçika Federal Savcısı’na ‘hassasiyet’ mesajı vermişti
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30.01.2020 - 07:00 | | DİDEM ÖZEL TÜMER

Gül, Belçika Federal Savcısı’na ‘hassasiyet’ mesajı vermişti

Türkiye’den Belçika’ya PKK konusunda sert tepki gösterilmesine neden olan kararın ortaya çıkışından saatler önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Belçika Federal Savcısı Frédéric Van Leeuw ile bir aradaydı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceki gün Belçika Federal Başsavcısı Frédéric Van Leeuw ile Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe’i bakanlıkta kabul etti.

Gül, Belçika Federal Savcısı’na ‘hassasiyet’ mesajı vermişti

 

Edinilen bilgiye göre heyetler arası görüşmede iki ülke arasında adlî iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca ilişkilerin geliştirilmesi için ortaklaşa çalışma yapılması üzerinde duruldu. Aynı zamanda Adalet Bakanı Gül heyete hem PKK, hem de FETÖ ile mücadele konusunda işbirliği mesajı verdi.

Bakan Gül görüşmede, terörle küresel anlamda ortak mücadelenin önemine vurgu yaparak, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ ile bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili Belçika’daki savcılıkların başlattığı soruşturmalara değindiği belirtiliyor. Soruşturmaların Türkiye tarafından son derece önemli görüldüğünü değerlendiren Bakan Gül’ün, Türkiye’nin mahkemelerin bu hassasiyeti gözeterek karar vermesini beklediğine vurgu yaptığı öğrenildi.

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