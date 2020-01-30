Gül, Belçika Federal Savcısı’na ‘hassasiyet’ mesajı vermişti

Edinilen bilgiye göre heyetler arası görüşmede iki ülke arasında adlî iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca ilişkilerin geliştirilmesi için ortaklaşa çalışma yapılması üzerinde duruldu. Aynı zamanda Adalet Bakanı Gül heyete hem PKK, hem de FETÖ ile mücadele konusunda işbirliği mesajı verdi.

Bakan Gül görüşmede, terörle küresel anlamda ortak mücadelenin önemine vurgu yaparak, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ ile bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili Belçika’daki savcılıkların başlattığı soruşturmalara değindiği belirtiliyor. Soruşturmaların Türkiye tarafından son derece önemli görüldüğünü değerlendiren Bakan Gül’ün, Türkiye’nin mahkemelerin bu hassasiyeti gözeterek karar vermesini beklediğine vurgu yaptığı öğrenildi.