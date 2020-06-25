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25.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz

CHP, AK Parti’nin, kamudaki işe alımlarda, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” öngören kanun teklifine itiraz ediyor. AK Parti, devlet kadrolarına personel alımında “güvenlik soruşturması” yapılmasını öngören yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesinin ardından yeni bir teklif hazırlayarak TBMM’ye sundu.

Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’den, yeni düzenlemelere de itiraz geldi. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savunarak, “Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır. Gerek kişisel verilerin korunması açısından gerekse de masumiyet karinesi gibi Anayasal diğer güvenceler açısından teklif metninde açık aykırılıklar yer almaktadır. Teklifin 3. maddesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının birlikte yapılacağı kurum veya işler belirlenmiştir. Bunlar arasında; gizlilik dereceli birimler de sayılmıştır. Gizlilik dereceli birimlerin nereler olduğu belirsizdir” dedi.

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