‘Hamleler hızla hayata geçecek’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün artık millete ve tüm dostlara güven, umut ve heyecan veren bir Türkiye olduğunu söyledi. Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerindeki konuşmasında, hayatları boyunca Allah’ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmediklerini ve tanımadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Yeni bir seferberlik

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek hamleleri hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, Avrupadan Amerikaya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler, yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz.”

Her yıl 1 milyon üye

Erdoğan, milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü vurgulayarak, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak gördüğünü, kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısındaki artışı da aynı şekilde değerlendirdiğini kaydetti. Önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanı iyice genişletmek istediklerini dile getiren Erdoğan, kongreleri böyle bir dönemde gerçekleştirdiklerini anlattı. Erdoğan, “Ahde vefa ve değişimi birlikte hayata geçirdiğimiz ilçe ve il kongrelerimiz gayet güzel bir atmosferde sürüyor. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle ve yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de bu sürecin defalarca yaşandığına dikkati çekti.

‘Saldırılar da arttı’

Ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kalınan saldırıların da arttığına değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ’cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik.

Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye gerek bile duymuyorum. Hamdolsun Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye’nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi.

‘Geleceğin partisiyiz’

Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröristle baş etmeye çalışan bir ülkeden, çok geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var.”

Bu süreçte pek çok fedakarlık yapıldığını, çözülemeyen halen ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Ama bunların hiçbiri, önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye’yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça, demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, katettiğimiz her mesafe azmimizi artırıyor, gücümüzü katmerliyor. Rabb’im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum.”

‘Geri kalmışlık zincirini kırdık’

“İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi ayakta tutma, yaşatma gayretiyle çok keskin tercihlerde bulunduk.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardından tek parti diktasının milletimizin inancı, değerleri ve hayatı üzerindeki ağır zulümlerine maruz kaldık. Çok partili siyasi hayata geçişimizle adeta nefes borularımızın yeniden açıldığını hissettik. Darbeler ve vesayet baskısı, milletimizin sadece demokrasiyi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp, refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye’nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye’nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti.”

Abinader ve Moise ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi. Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, dün ayrıca Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin babası Etienne Moise’nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.