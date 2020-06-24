Hantur zirvesinde kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de başlattığı “Pençe Kaplan” Operasyonu’nda, bölgedeki stratejik tepeler kontrol altına alındı. Pençe Kaplan Harekâtı’nda 7. gün geride kaldı. Haftanin’e yönelik harekât tüm hızı ile sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgeye silah, mühimmat ve asker takviyesi de devam ediyor. Sevk edilen terörle mücadelede deneyimli özel harekât güçleri bölgenin çevresine mevzilenirken, operasyon timleri, dört bir taraftan planlaması yapılan noktalara doğru dün de ilerleyişini sürdürdü. Sarp dağ ve tepelerle çevrili engebeli arazide ilerlemeye çalışan komandolar, örgütün mağara ve yer altı sığınaklarının yanı sıra lojistik ve ve cephaneliklerine ulaşmaya çalışıyor. Birkaç koldan harekât geliştiren komandolar, örgütün döşediği mayın ve tuzakları bir bir temizleyerek arazide dikkatli ve yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Komandolara yönelik küçük gruplara ayrılan PKK’lılar tarafından taciz ateşleri açılması sonrası bölgenin bazı noktalarında sıcak temaslar gerçekleşiyor. Komandolar ile PKK’lılar arasında ondan fazla noktada çatışma yaşandığı belirtiliyor.



Tepelerde kontrol



Komandolar, örgütün önemli faaliyet alanlarından olan Haftanin’deki stratejik bazı tepeleri tamamen kontrol altına aldı. Adını Zaho’ya bağlı Kasrok kasabasından alan ve Irak’ın kuzeyine açılan kesimde yer alan Kasrok Dağı, Hamza Tepesi, Memed Tepesi ve Türkiye sınırına uzanan Akrep Tepesi’nde kontrolü sağladı. Haftanin’in en hakim noktalarından olan ve örgütün yoğun faaliyet alanı içerisinde yer alan Hantur Dağı’na, F-16’lar ve Atak helikopterlerinin PKK noktalarını yoğun bombalaması sonrası Skorsky tipi helikopterle asker indirildi. Komandolar, önceki günden itibaren Hantur Dağı’na konuşlanmaya başladı. Hantur Dağı’nın zirvesini kontrol altına aldıktan sonra dün sabah dağın eteklerine doğru harekât başlatıldı. Harekât ile Hantur Dağı eteklerinin TSK’nın denetimine geçmesi bekleniyor. Böylece Haftanin’den iç bölgelere ulaşım sağlayan örgütün geçiş güzergahları da tutulmuş olacak.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 PKK’lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.