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04.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hatalarını eninde sonunda anlarlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin YPG’ye sağlık malzemesi gönderdiği iddialarına, “Doğruysa bunu kabullenmemiz mümkün değil. PKK’nın DEAŞ’tan bir farkı yok. Destek verenler de bu hatalarını eninde sonunda mutlaka anlayacak” yorumunu yaptı

Hatalarını eninde sonunda anlarlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin terör örgütü YPG’ye yaptığı iddia edilen tıbbi yardıma ilişkin, “Amerikalılarla ve diğer ülkelerle çok açık bir görüş ayrılığımızın olduğu ortada. İddialar doğruysa bunu kabullenmemiz mümkün değil. PKK’nın DEAŞ’tan bir farkı yok. Destek verenler de bu hatalarını eninde sonunda mutlaka anlayacak” dedi.

Kalın, 24 TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 40 gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Kalın, “Cumhurbaşkanımız gayet iyi korunuyor, sağlığı gayet iyi” diye konuştu. Kalın, şunları kaydetti:

KATKI SUNACAĞIZ: Aşı konusunda farklı ülkelerin farklı çalışmaları var. Bu dağınık yapı içerisinde bunları bir araya getirecek mekanizmaların da olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla AB’nin öncülüğünde bir ortak aşı fonu oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılacak. Biz de katkı sunacağız.

AÇIK GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VAR: (ABD’nin YPG’ye sağlık malzemesi gönderdiği iddiaları) PKK, onun iltisaklı grupları PYD, YPG gibi örgütlerle hiçbir iş birliğinin meşru zemini olamaz. Terör örgütünü şöyle veya böyle meşrulaştıran, estetize eden hiçbir yaklaşımı ya da politikayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda Amerikalılarla ve diğer ülkelerle çok açık bir görüş ayrılığımızın olduğu ortada. İddialar doğruysa bunu kabullenmemiz mümkün değil. PKK’nın DEAŞ’tan bir farkı yok. Destek verenler de bu hatalarını eninde sonunda mutlaka anlayacak. Mübarek ramazan günü bile dinlemeden 11 çocuk, 40 insanın hayatına kıyan, hunharca bir saldırı gerçekleştirdiler. Tabii ki bunu kınadık. Kınamakla kalmıyoruz, bu teröristlerin peşinden de gidiyoruz. ABD veya başka ülkeler bu tür terör örgütleriyle iş birliği yaptıkları sürece karşılarında bizi bulurlar. Bu alanda bir iş birliği yapmamız asla söz konusu değil.

İNSANİ KAYGIYLA GÖNDERİLDİ: Amerika’ya tıbbi yardımlar, tamamen insani kaygılarla gönderildi. Son tahlilde NATO’da müttefik ülkeler olarak biz “Bir müttefik nasıl olur, bir ittifak ilişkisi nasıl yönetilir, zor günde dostunun, komşunun, ihtiyaç sahibinin yardımına nasıl nasıl koşarsın?”, bu alanlarda bütün dünyaya örnek bir tavır sergiledik. Cumhurbaşkanımız bu konularda gerçekten insani ve vicdani küresel liderliğin bayraktarlığını yapıyor. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde bu yardımları yapmaya devam edeceğiz.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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