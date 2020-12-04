'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen İşbirliği Protokolü Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, yaşanılan çağda havacılık sektörünün tüm dünyada belirleyici bir rekabetçi güç olarak öne çıktığını söyledi.

Hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltan, hızlı ve verimli bir ulaşım modu olarak küresel iş yaşamının, dünya turizminin ve kültürler arası sosyal etkileşimin seyrinde stratejik önem taşıdığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo taşımada da her geçen gün ağırlığı artan havayolu ulaşımı, hem bugünün hem de geleceğin en önemli lojistik modlarından biridir. Bilindiği gibi Türkiye, coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. 1,6 milyar insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar gayri safi milli hasıla (GSMH) ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz.

İşte tüm bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Son 18 yılda, Türk Havayollarını bir dünya markası haline getirerek, uçtuğumuz rotaların kapsamını genişleterek, hava alanlarımızın sayısını 26'den 56'ya çıkararak önemli bir yol kat ettik. Stratejik çalışmalarımız sayesinde Türkiye ve İstanbul bugün dünya havacılığının önemli bir transit merkezi haline gelmiştir"

Bakan Karaismailoğlu, "18 yıl boyunca Türkiye'nin her noktasını birbiriyle bağlamak ve coğrafyamızı dünyanın ve bölgemizin önemli ticaret yollarının kalbi haline getirmek üzere çok çalıştık. Bugün de Türkiye’nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm ulaşım modlarındaki dev projelerimizle, akıllı hareketlilik çözümlerimizle, haberleşme atılımlarımızla, ekonomimize, ihracatımıza omuz vermeye devam ediyoruz. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki, doğru altyapıyı ve ulaşım sistemini kurmazsak, hedeflediğimiz ekonomik ve sosyal gelişmeyi yakalamamız mümkün değildir. Yeni İpek Yolu'nun, Afrika-Avrupa-Asya üçgeninde odaklanmaya başlayan ekonomik gücün bize getirdiği fırsatlara hazır olmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bizi hedeflerimize taşıyacak yol ne kadar meşakkatli ve zorlu olursa olsun, inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, geleceği bugünden kurmak için gece gündüz çalışan bizlerin beraberce başaramayacağı bir iş yoktur." değerlendirmesini yaptı.

"Türk Hava Yolları kargo taşımacılığında yüzde 30'a varan hizmet bedeli avantajı sağlayacak"

Karaismailoğlu, TİM ile THY arasında hayata geçecek iş birliği protokolünü Türkiye'nin ekonomik hedefleri açısından çok önemli bulduğunu belirtti.

THY ve TİM Türkiye'nin menfaatlerine adanmış, sürekli büyüme yolunda gayret gösteren Türkiye'nin iki güzide kurumu olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30’a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, kargo sektörünün yıldızı Turkish Cargo'nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında 102,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçen gelirler göz önüne alındığında, hava kargonun geçmiş yıllara göre toplam sektör içerisindeki payının iki kat artarak yüzde 26 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizin de hava kargo taşımacılığı ve lojistik alanındaki projelere öncelik vermesi stratejik açıdan önem taşımaktadır. Tüm bunlar gerçekleştiğinde, Turkish Cargo'nun, dünyanın bir numaralı hava kargo markası olması önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Sözün özü, birlikten kuvvet doğacaktır. Havacılıkta geldiğimiz noktanın kahramanı THY, başarılarına hız kesmeden devam edecektir. Ekonomimizin lider kuruluşlarından Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve değerli mensuplarına da ayrıca bu yerinde işbirliğinin tarafı olarak takdirlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak THY ve TİM arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünün her iki taraf için de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."