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21.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Hayvan Hakları Yasası Meclis’e getiriliyor’

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan haklarına ilişkin yeni yasa çalışmalarının yapıldığını açıklayarak, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” bilgisini paylaştı.

‘Hayvan Hakları Yasası Meclis’e getiriliyor’

Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde Meclis’te üç paketin yasalaştığını hatırlattı, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nın son noktaya gelmek üzere olduğunu dile getirerek, yakın zamanda Cumhurbaşkanınca kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmaların yapıldığını açıklayarak, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” bilgisini paylaştı.

Erken seçim

Erken seçim iddialarına ilişkin görüşü de sorulan Akbaşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok. Herkes yeni sisteme alışsın, millet iradesini kabullensin” dedi.

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