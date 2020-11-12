‘HDP ile aynı masaya oturuldu’

Özdağ, özetle şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018’de verdiği demeçte, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başkanlığında Millet İttifakı üyesi İYİ Parti, CHP ve SP’nin Anayasa taslağının bittiğini açıklamış. Kaboğlu’na sordum; İYİ Parti CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı? ‘Evet, katıldı’ cevabını verdi. Sayın Akşener, kimden neyi gizliyorsunuz? İYİ Parti sizin babanızın çiftliği hiç değil. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara’da katıldığı değişik toplantılarda ‘6 aydan bu yana AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonu çalışmalarına katıldığını’ ifade etmektedir. HDP ile anayasa yaptığınız gibi şimdi de hiçbir kurumsal onay almadan aynı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz?”



Çelik’ten jet yalanlama



Özdağ’ın AK Parti’ye yönelik iddialarını yalanlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız” dedi.