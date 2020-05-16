HDP’li beş başkan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma devam eden Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu başkanlar tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’nca Siirt Belediye Başkan Vekilliği’ne Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliği’ne Vali Enver Ünlü, Baykan Belediye Başkan Vekilliği’ne Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliği’ne Kaymakam İhsan Emre Aydın, Muş Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliği’ne ise Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li beş belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek, “Kayyum irade gaspıdır. Kayyuma karşı mücadele, demokrasi için mücadeledir... İktidar, CHP’li belediyeleri de kayyum şantajıyla terbiye etme yoluna gitmiştir. Kayyum uygulamalarını sadece HDP’nin ve Kürt halkının bir meselesi olarak görürseniz yanılırsınız” dedi.