HDP’li Taşdemir’e soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Soylu önceki akşam bir televizyon programına katıldı. Soylu programda 2017’de terör örgütüne katılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin, “Gara’dan birisiyle arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki ‘Bunu tanıdın mı?’, ‘Hayır tanımadım’ deyince bu Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili diyor” şeklindeki ifadesini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soylu’nun açıklamalarını ihbar ederek Taşdemir hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada 20 Şubat’ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, Taşdemir’in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı kaydedildi. Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi kapsamında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

‘Külliyen yalan’

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de Twitter hesabından, “Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” mesajını paylaştı. Taşdemir, Milliyet’e yaptığı açıklamada ise, şöyle konuştu: “Tamamıyla yalan. Partimizi hedefe koyan bir açıklama. Operasyonun siyasi sorumluluğunu üstünden atmak için hedef şaşırtamaya yöneliktir. Külliyen yalan. Dedikodu ve şovla algı yönetmeye yöneliktir. Detaylı bir açıklama yapacağız. Tamamıyla iftira ve hayal ürünü.”

Buldan: Salı daha fazlasını açıklayacağım

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanı’nın katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım” ifadelerini kullandı.