‘Hedefimiz genç ve kararsız seçmen’

Cumhur İttifakı ortaklarının seçimlerin vaktinde yapılacağına ilişkin açıklamalarına karşın olası bir erken seçime yönelik hazırlıklarını sürdüren CHP, başlattığı yeni bir proje ile “adanmış kadrolar” yetiştirecek ve partideki “söylem birliği”ni geliştirecek. CHP, özellikle “genç” ve “kararsız” seçmenlere yönelecek. Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “AKP’den kopan, eriyen oyların bize geldiğini görmüyoruz şu ana kadar. Önümüzde bir süre var. Erken seçime kadar o süreyi iyi kullanarak, oradan eriyen oyları CHP’ye çekmek istiyoruz” dedi. Atıcı, başlatılacak yeni projeyi Milliyet’e şu sözlerle anlattı: “Ürettiğimiz yeni bir modülle bilinç ve davranış değişikliği yaratmak istiyoruz üyelerimiz üzerinde. İki şey yapmak istiyoruz bu şekilde, tırnak içinde ‘parti militanı’ yani ‘adanmış kadrolar’ yetiştirmek istiyoruz. İkincisi de, partide söylem birliği geliştirmek istiyoruz. CHP’nin önemli sorunlarından bir tanesi söylem birliğinin olmamasıdır. Söylem birliği olmayınca da halkın CHP’ye olan güveni azalıyor.”

Küçük gruplar halinde çözüm odaklı bir proje başlattıklarını kaydeden Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grup çalışmaları yapıp raporları tekleştirdiğimiz zaman bütün Türkiye’den ciddi bir bilgi akışı olacak. Sonra rapor teke düştüğünde, biz çözüm masaları oluşturuyoruz. Böylece bir konu hakkında Türkiye’de herkes aynı şeyi söyleyecek. Şu anda 1500 aktif eğitmenimiz var.”

‘Sorun liderde değil’

Atıcı şunları söyledi: “Neden iktidar olamadığımızı araştırdım ve gördüm ki; biz 70 yıldır aynı şeyleri yapıyoruz. Büyük projeler üretiyoruz. Ama millet götürüp oyu AKP, ANAP, Adalet Partisi, Demokrat Partisi gibi partilere veriyor. Projeyi biz üretiyoruz ama oyu başkaları alıyor. Proje üretmekte bir sıkıntı yok. Fakat çalışma yöntemimiz de hep aynı olmuş. Seçimden seçime çalışmışız. Demek ki sorun liderde değil. Derhal taban hareketi başlatıp sokakları adeta dantel gibi örerek halkın güvenini kazanmak zorundayız. Bütün CHP’yi ayağa kaldıracak bir iştir bu.”