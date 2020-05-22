Herkes tatile Meclis mesaiye

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’a kadar çalışmalarını hızla sürdüren TBMM, çalışmalara 45 günlük ara vermişti.

2 Haziran itibarıyla yasama mesaisine başlayacak olan Meclis, TBMM Başkanlığı seçimlerinin yapılacağı temmuz ayı da dahil olmak üzere çalışmalarını sürdürecek. Baro seçimlerine ilişkin Avukatlık Kanunu değişikliği, gıdada taklit ve tağşişe hapis cezası getirecek düzenleme, sosyal medya ağlarına ilişkin yasa çalışmasının açılır açılmaz süratle Meclis’e getirilmesi bekleniyor. AK Parti’nin geçtiğimiz süreçte TBMM’ye sunduğu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun değişikliği, Yargı Reformu Stratejisi kapsamındaki “2. yargı paketi” de yaz mesaisinin ana gündem başlıklarını oluşturacak.

Bir yasama döneminde iki seçim

TBMM Başkanlığı seçimleri son olarak 12 Temmuz 2018’de gerçekleştirilmiş ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçilmişti. Ancak Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat 2019’da yeni Meclis Başkanı’nı seçmek üzere toplanmıştı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan üçüncü tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak TBMM Başkanı seçilmişti. Anayasaya göre TBMM Başkanlığı ve divanı için, bir yasama döneminde iki kez seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise üç yıl oluyor.