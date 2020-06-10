CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesi üzerinden iktidara yüklenerek, “Millet iradesine yapılmış bir darbedir. Baskı yapacaklar biliyorum ama iktidar şunu unutmasın: Hiçbir CHP’li boyun eğmez” dedi.



Kılıçdaroğlu, yaklaşık üç aylık aranın ardından dün partisinin TBMM grubu toplantısında konuştu. Koronavirüs tedbirleri alınan toplantıyı sadece milletvekilleri ve gazeteciler izledi. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun yanındaki sıraya Enis Berberoğlu’nun kalemi, gözlüğü ve bir anayasa kitapçığı konuldu.



Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:



BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ: Güzel ülkemizde huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Siyasette kavga olsun istemiyoruz ama soru sorulabilsin, vatandaşın hakkı hukuku aranabilsin.

NE CASUSLUĞU KARDEŞİM: İki gazeteci arkadaşımız sabahın köründe gözaltına alınıyor. İsmail Dükel, Müyesser Yıldız... Huzur olmayacak mı bu memlekette? Efendim bunlar casusluk yapacakmış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu casusluğu kardeşim. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan içeride... Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa o da Kozmik Oda’yı açanlardır. Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde Türkiye’nin sırlarını terör örgütüne peşkeş çekenlere hesap sormazsak namerdiz.

MİLLET İRADESİNE DARBE: Üç milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. (Anayasa maddesini okuyarak) Ne diyor: ‘Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır.’ Yine devam ediyor: ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında, soruşturma ve kovuşturma Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır’.... Milletvekillerinin üyeliklerinin düşürülmesi, millet iradesine yapılmış bir darbedir. İki HDP’li milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur Anayasa’ya aykırıdır.



MİLLET SİZİ GÖNDERECEK: Bizim adaleti, demokrasiyi, hakkı, hukuku savunmak gibi bir görevimiz vardır. Baskı yapacaklar biliyorum ama iktidar olanlar şunu unutmasın: ‘Hiçbir baskı karşısında hiçbir CHP’li boyun eğmez’. Nokta... Milletin verdiği oyu geçersiz kabul ediyorsun. Hani milli irade vardı. Şimdi, ‘acaba milli iradeye nasıl bir kumpas kurabiliriz’ diye kafa kafaya vermişler, seçim kanununu nasıl değiştiririz diye. Nasıl değiştirirseniz değiştirin, siz gidicisiniz arkadaşlar. Bu millet sizi gönderecek.