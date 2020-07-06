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06.07.2020 - 18:09 |

Hulusi Akar Libya'da dünyaya seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da önemli açıklamalarda bulundu

Hulusi Akar Libya'da dünyaya seslendi

Bakan Akar, Misrata Hava Üssü'nde BBC'den Orla Guerin'in sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'i desteklemesinin müttefikliğe uymadığını söyleyen Akar, Fransa'nın siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını belirtti.

Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili de konuşan Akar "Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı" dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi.

Türkiye'nin Libya'daki geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Akar, iki halkın 500 yıllık ortak geçmişi, değerleri ve tarihi olduğunu aktardı, "Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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