İBB Başkanı İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, şunları söyledi: “Kıymetli vatandaşlarımız, ben sıklıkla test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine Kovid-19 testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim. Ve test olduk. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul’da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin.”

Amerikan Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise İmamoğlu’nun önceki gün saat 22.00’de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, “Yapılan incelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. İmamoğlu’nun testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çalışma arkadaşlarının da kendilerini karantinaya aldığı öğrenildi.

Geçmiş olsun telefonları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum” ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum” mesajını paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.