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29.10.2020 - 09:49 | | DHA

İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, 'Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir' dedi.

İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir. Yeniden ayakları üzerinde yükselmesidir. Bağımsızlık bildirgemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir

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