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13.08.2020 - 12:30 | | DHA

İbrahim Kalın: Türkiye'yi yok sayan adımlar, beyhude çabalardır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden her satıh ve zeminde hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır ve muktedirdir. Türkiye'yi yok sayan adımlar beyhude çabalardır" dedi.

İbrahim Kalın: Türkiye'yi yok sayan adımlar, beyhude çabalardır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden her satıh ve zeminde hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır ve muktedirdir. Oldu bittiler, hükmü olmayan anlaşmalar, Türkiyeyi yok sayan adımlar beyhude çabalardır. Sağduyu ve akl-ı selim ile hareket etmek herkesin çıkarınadır" dedi.

Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
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