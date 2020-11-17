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17.11.2020 - 14:15 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Ele geçen terörist itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye kendi iç güvenliğini temin noktasında önemli bir kapasite üretti, terörle mücadeleden asayişe kadar hiçbir noktada açık vermedi ve temin ettiği bu iç güvenlik kapasitesi sayesinde çevresindeki alanlara güvenlik ihraç etti." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Ele geçen terörist itiraf etti

Jandarma Genel Komutanlığı'nda, il jandarma komutanlarının da  katılımıyla video konferans sistemiyle düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı  2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katılan Soylu,  konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek başladı.

Soylu, 2020 yılının Türkiye için farklı bir anlam taşıdığını, dünya  genelinde ülkeler sadece virüs salgınıyla ilgilenirken, Türkiye'nin ise hem virüs  salgını hem yaşanan doğal afetler uğraşıp hem de bu süreçlerle eşzamanlı  çevresine güvenlik ihraç etme çabası içinde olduğunu belirtti.

Konuya sadece zarar boyutundan değil, ülkenin kabiliyet seviyesinin  geldiği noktanın değerlendirilmesi açısından da bakılması gerektiğini vurgulayan  Soylu, Türkiye'nin 2020 yılı başından itibaren Elazığ depremi, İran merkezli Van  depremi, Bingöl Karlıova depremi, Van'daki çığ felaketi, Giresun ve Bursa'da sel  felaketleri, Hatay'da orman yangınları ve İzmir depremi gibi afetlerle mücadele  ettiğini hatırlattı.

Soylu, bütün bu felaketlerle birlikte daha önce hiçbir şekilde tecrübe  edilmeyen ve tüm dünyayı etkileyen bir virüs salgınıyla karşılaşıldığına dikkati  çekerek, bu süreçte gelişmiş ülkelerin birbirlerini maske korsanlığı ile  suçladığı, Avrupa'da sağlık sistemi çöktüğü için doktorların hasta seçmek zorunda  kaldığı ve ABD'nin alarm verdiği "garip" bir halin yaşandığını ifade etti.

Bütün bunlar olurken Türkiye'nin afet yönetiminde aciz kalmadığını,  sağlık sisteminin kilitlenmediğini, tedarik zincirinin durmadığını, maske kıtlığı  yaşanmadığını belirten Soylu, İngiltere ve ABD dahil pek çok ülkeye kargo  uçaklarıyla yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.

Bakan Soylu, pandemi sürecinde 19 milyon 111 bin 579 hizmeti yerine  getirdiklerini ve bunların 9 milyonunun çağrı merkezlerinden yapılanlar olduğunu,  bu durumun dünyada bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin hem doğal afetlerle hem de salgınla ilgili süreçleri  yürütürken acil müdahale planını başarıyla uyguladığını anlatan Soylu, İzmir  depreminde 10 bin 863 kişinin sahada görev yaptığını aktardı.

Soylu, bunların 2 bin 151’inin arama kurtarma görevlisi olduğunu ve  aralarında jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ilk defa,  emniyet bünyesinde kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin de yer aldığını  belirtti. Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken, çok önemli bir şey daha yaptı Türkiye, kendi  iç güvenliğini temin noktasında önemli bir kapasite üretti, terörle mücadeleden  asayişe kadar hiçbir noktada açık vermedi ve temin ettiği bu iç güvenlik  kapasitesi sayesinde çevresindeki alanlara güvenlik ihraç etti. Suriye’nin ve  Irak’ın kuzeyi, Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilenler sıradan işler  değildir."

Yıllık katılım sayısı 5 binli rakamlarda olan bölücü terör örgütünün,  bugün itibarıyla Türkiye sınırları içerisindeki mensubunun 340’ların altına  düştüğünü kaydeden Soylu, "İnşallah bu yılı 300'lü rakamların altında kapatmayı  Cenab-ı Allah bu ekibe, tüm güvenlik güçlerimize nasip etsin" diye konuştu.

Teröristlerin Türkiye içerisinde eylem yapamayacak, telsizle  konuşamayacak duruma geldiğine işaret eden Soylu, terör örgütünün Türkiye içinde  eğitim yapmak bir yana sınırların dışında dahi "fare gibi kaçtıklarını" söyledi.

ELE GEÇEN TERÖRİST İTİRAF ETTİ

Bakan Soylu, Türkiye'nin dünyaya "hak dersi" verdiğini, bütün bunları  da afet ve virüs süreçlerini yönetirken, ABD ve Fransa güney sınırlarında kirli  işler çevirirken yaptığını ifade etti.

"Terör örgütüne paramotorların eğitimini Fransa verdi." diyen Soylu,  ele geçirilen bir teröristin ifadesinde "Uzun namlulu silahlarla, birtakım hava  araçlarının kullanılmasında eğitimi 5 tane ABD'linin verdiğini" söylediğini  aktardı.

Bunların Türkiye'nin nasıl bir cephede bulunduğunun delili olduğuna  dikkati çeken Soylu, "Türkiye, 21. yüzyılın güvenlik eksenli dünya tablosunun en  kilit, en önemli ülkesidir." dedi. Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer önümüzdeki yıllarda çevremizde bir istikrar oluşacaksa, göç  olsun, terör olsun, uyuşturucu ticareti olsun, dünya bu bölgede bir çıkış ve  huzur arıyorsa, bunu Türkiye eliyle ve Türkiye’nin rehberliğiyle yapmak  zorundadır.

İçişleri Bakanlığı olarak ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak, bu  tablodaki ödevlerimiz, bilesiniz ki kat be kat artmıştır. Her şeyden önce içeride  oluşturduğumuz bu güvenlik kapasitesini korumak durumundayız.

Terörle mücadele, bu bakanlığın ve bu kurumun standart ve sabit  gündemidir. Önümüzdeki günlerde, örgütün kış üslenmesi dönemi başlıyor. Buna  fırsat vermeyecek şekilde sahayı baskılamamız lazım."

 

 

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