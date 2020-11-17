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17.11.2020 - 14:15 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Terörist itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye kendi iç güvenliğini temin noktasında önemli bir kapasite üretti, terörle mücadeleden asayişe kadar hiçbir noktada açık vermedi ve temin ettiği bu iç güvenlik kapasitesi sayesinde çevresindeki alanlara güvenlik ihraç etti." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Terörist itiraf etti

Jandarma Genel Komutanlığı'nda, il jandarma komutanlarının da  katılımıyla video konferans sistemiyle düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı  2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katılan Soylu,  konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek başladı.

Soylu, 2020 yılının Türkiye için farklı bir anlam taşıdığını, dünya  genelinde ülkeler sadece virüs salgınıyla ilgilenirken, Türkiye'nin ise hem virüs  salgını hem yaşanan doğal afetler uğraşıp hem de bu süreçlerle eşzamanlı  çevresine güvenlik ihraç etme çabası içinde olduğunu belirtti.

Konuya sadece zarar boyutundan değil, ülkenin kabiliyet seviyesinin  geldiği noktanın değerlendirilmesi açısından da bakılması gerektiğini vurgulayan  Soylu, Türkiye'nin 2020 yılı başından itibaren Elazığ depremi, İran merkezli Van  depremi, Bingöl Karlıova depremi, Van'daki çığ felaketi, Giresun ve Bursa'da sel  felaketleri, Hatay'da orman yangınları ve İzmir depremi gibi afetlerle mücadele  ettiğini hatırlattı.

Soylu, bütün bu felaketlerle birlikte daha önce hiçbir şekilde tecrübe  edilmeyen ve tüm dünyayı etkileyen bir virüs salgınıyla karşılaşıldığına dikkati  çekerek, bu süreçte gelişmiş ülkelerin birbirlerini maske korsanlığı ile  suçladığı, Avrupa'da sağlık sistemi çöktüğü için doktorların hasta seçmek zorunda  kaldığı ve ABD'nin alarm verdiği "garip" bir halin yaşandığını ifade etti.

Bütün bunlar olurken Türkiye'nin afet yönetiminde aciz kalmadığını,  sağlık sisteminin kilitlenmediğini, tedarik zincirinin durmadığını, maske kıtlığı  yaşanmadığını belirten Soylu, İngiltere ve ABD dahil pek çok ülkeye kargo  uçaklarıyla yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.

Bakan Soylu, pandemi sürecinde 19 milyon 111 bin 579 hizmeti yerine  getirdiklerini ve bunların 9 milyonunun çağrı merkezlerinden yapılanlar olduğunu,  bu durumun dünyada bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin hem doğal afetlerle hem de salgınla ilgili süreçleri  yürütürken acil müdahale planını başarıyla uyguladığını anlatan Soylu, İzmir  depreminde 10 bin 863 kişinin sahada görev yaptığını aktardı.

Soylu, bunların 2 bin 151’inin arama kurtarma görevlisi olduğunu ve  aralarında jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ilk defa,  emniyet bünyesinde kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin de yer aldığını  belirtti. Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken, çok önemli bir şey daha yaptı Türkiye, kendi  iç güvenliğini temin noktasında önemli bir kapasite üretti, terörle mücadeleden  asayişe kadar hiçbir noktada açık vermedi ve temin ettiği bu iç güvenlik  kapasitesi sayesinde çevresindeki alanlara güvenlik ihraç etti. Suriye’nin ve  Irak’ın kuzeyi, Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilenler sıradan işler  değildir."

Yıllık katılım sayısı 5 binli rakamlarda olan bölücü terör örgütünün,  bugün itibarıyla Türkiye sınırları içerisindeki mensubunun 340’ların altına  düştüğünü kaydeden Soylu, "İnşallah bu yılı 300'lü rakamların altında kapatmayı  Cenab-ı Allah bu ekibe, tüm güvenlik güçlerimize nasip etsin" diye konuştu.

Teröristlerin Türkiye içerisinde eylem yapamayacak, telsizle  konuşamayacak duruma geldiğine işaret eden Soylu, terör örgütünün Türkiye içinde  eğitim yapmak bir yana sınırların dışında dahi "fare gibi kaçtıklarını" söyledi.

ELE GEÇEN TERÖRİST İTİRAF ETTİ

Bakan Soylu, Türkiye'nin dünyaya "hak dersi" verdiğini, bütün bunları  da afet ve virüs süreçlerini yönetirken, ABD ve Fransa güney sınırlarında kirli  işler çevirirken yaptığını ifade etti.

"Terör örgütüne paramotorların eğitimini Fransa verdi." diyen Soylu,  ele geçirilen bir teröristin ifadesinde "Uzun namlulu silahlarla, birtakım hava  araçlarının kullanılmasında eğitimi 5 tane ABD'linin verdiğini" söylediğini  aktardı.

Bunların Türkiye'nin nasıl bir cephede bulunduğunun delili olduğuna  dikkati çeken Soylu, "Türkiye, 21. yüzyılın güvenlik eksenli dünya tablosunun en  kilit, en önemli ülkesidir." dedi. Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer önümüzdeki yıllarda çevremizde bir istikrar oluşacaksa, göç  olsun, terör olsun, uyuşturucu ticareti olsun, dünya bu bölgede bir çıkış ve  huzur arıyorsa, bunu Türkiye eliyle ve Türkiye’nin rehberliğiyle yapmak  zorundadır.

İçişleri Bakanlığı olarak ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak, bu  tablodaki ödevlerimiz, bilesiniz ki kat be kat artmıştır. Her şeyden önce içeride  oluşturduğumuz bu güvenlik kapasitesini korumak durumundayız.

Terörle mücadele, bu bakanlığın ve bu kurumun standart ve sabit  gündemidir. Önümüzdeki günlerde, örgütün kış üslenmesi dönemi başlıyor. Buna  fırsat vermeyecek şekilde sahayı baskılamamız lazım."

 

2021 YILI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON PERDESİDİR

Bakan Soylu, video konferans sistemiyle düzenlenen "Jandarma Genel  Komutanlığı 2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, yaptığı konuşmada, 2020'nin operasyonlar açısından oldukça  verimli geçtiğini belirterek "Kapan operasyonlarında 109, Yıldırım  operasyonlarında şimdilik 143 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini  kullandı.

Terör örgütünde büyük bir eylemsizlik elde edildiğine dikkati çeken  Soylu, bunu sürdürmenin yolunun, kış üslenmelerini olabildiğince engellemek  olduğunu söyledi.

"HER BİR ESNAFI UYARMALIYIZ"

Soylu, geçen yıl terör örgütünü kış üslenmesinde aç bırakma stratejisi  izlediklerine işaret ederek "Yapmamız gereken özellikle üslenme bölgelerine yakın  alanlardaki gıda ve temel ihtiyaçlara yönelik alış verişlerin çokluğuna dikkat  edip bunu takip etmektir. Burada her bir esnafımızı uyarmak, onlara terör  örgütünün bu dönemlerde kış üslenmesi yapabileceği konusunda bildirimde bulunmak  ve bu konuda dikkatli olmalarını sağlamak temel vazifemizdir." diye konuştu.

İkna konusuna ağırlık vermenin sürdürülmesi ve bu konuda kapasite  artırma yollarının aranmasını isteyen Soylu, "Diyarbakır Anneleri"nin  eylemlerinin, örgütü ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve örgüte vurulan en ağır  darbelerden biri olduğunu ifade etti.

Soylu, "Son 4 yılda terör örgütünden ikna yöntemiyle Türkiye'ye gelip  adalete teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 824. Bu yıl ise 202. Terör  örgütüne katılım, 3'ü Fransa, Almanya ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 51.  Yani 5 binli rakamlardan 51'li rakamlara..." bilgisini verdi.

"TÜRKİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KİMSE BAHSETMİYOR OLACAK"

Jandarma Teşkilatına bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür eden  Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış  barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu  perdeyi kapatacaksınız. Türkiye içinde, kırsalda, dağlarda, terör örgütünden  kimse bahsetmiyor olacak. Şehirlerde PKK'yı destekleyen kravatlı teröristler de  elbette ki hukukun, güvenlik güçlerimizin, milletimizin vicdanında gerekli cevabı  alacaktır."

Asayiş noktasında büyük bir sıkıntı görülmediğini ancak bu noktada  risklerin her zaman mevcut olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, şunları  söyledi:

"Özellikle ciddi bir göçmen nüfusu barındırıyoruz. Burada her türlü  provokasyona ve atacağımız tüm adımlara dikkat etmek lazım. Bu alanı istismar  etmek isteyen güçlerin varlığını tekrar tarif etmeye gerek yok. Bunun yanı sıra  sınır güvenliğine ciddi yatırım yaptık ki bu da Türkiye'nin son yıllarda ürettiği  en ciddi kapasitelerden birisidir. 911 kilometrelik Suriye sınırında modern  güvenlik duvarı ve devriye yolu için 837 kilometre planlama yapılmıştı. Bunun  sadece 5 kilometresi kaldı, geri kalanı tamamlandı. İran sınırımızda da toplam  142 kilometrede çalışmalar tamamlandı, diğer yerlerde devam ediyor. Allah nasip  ederse aralık ayının başında Ağrı ve Iğdır sınırındaki çalışmalarımızı  programladığımız şekilde tamamlayacağız ve Kars sınırımıza başlayacağız."

Uyuşturucu trafiğini dikkatle takip etmek gerektiğini ve 2020'nin  "neredeyse kök kenevir yılı" olduğunu kaydeden Soylu, "Bu yıl içinde 114 milyon  kök kenevir ele geçirdik ki bunların piyasa değeri yaklaşık 29 milyar liradır.  Geçen yıl ele geçen kök kenevir miktarı 42,2 milyon köktü. Çok ciddi bir artış  var. Sahada sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça burası artıyor." Dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra mesleğinde ve çeşitli spor  dallarında gösterdikleri başarılardan dolayı 2'si kadın olmak üzere 19 personele  ödüllerini takdim etti.

 

 

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