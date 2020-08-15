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15.08.2020 - 22:25 |

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkan Adayı JoeBiden'ın skandal açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye eski Türkiye değil Bir daha Denemesine varız... " ifadelerini kullandı.


Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO uçağına akıt ikmailMilli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında,  NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada, 60 bin libre yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
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