İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye eski Türkiye değil Bir daha Denemesine varız... " ifadelerini kullandı.







Türkiye eski Türkiye değil



Bir daha

Denemesine varız... @JoeBiden — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 15, 2020