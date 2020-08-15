İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye eski Türkiye değil Bir daha Denemesine varız... " ifadelerini kullandı.
Türkiye eski Türkiye değil— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 15, 2020
Bir daha
Denemesine varız... @JoeBiden
Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO uçağına akıt ikmailMilli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada, 60 bin libre yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.