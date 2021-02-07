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07.02.2021 - 14:34 |

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Az kaldı’ deyip duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski başbakanlardan Adnan Menderes adına, Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen "Adnan Menderes Müzesi"nde sona yaklaşıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor...” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi hesabından yaptığı açıklamada

“Cumhurbaşkanımıza minnettarım...

İşkencelerden yorulan Menderes’in,

“Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum.” dediği yere, "Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım." talimatının tamamlanmasına az kaldı...

Çok heyecanlıyım.

Tarih, düzeliyor...” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Az kaldı’ deyip duyurdu

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