İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

Gaziantep Valiliği önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan içileri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Soylu'nun başkanlık yaptığı güvenlik toplantısına, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.