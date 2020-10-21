21.10.2020 - 11:06 | | AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Gaziantep Valiliği önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan içileri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Soylu'nun başkanlık yaptığı güvenlik toplantısına, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı.
Toplantı basına kapalı devam ediyor.
"Merakım başıma bela oluyordu"Erzurum'da, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon ya da walkman' zannederek alıp evine götüren temizlik işçisi Taner Akkuş, hırsızlık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Emniyet Müdürlüğü avukatının itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinde de hakim karşısına çıkan Akkuş'a burada da beraat kararı verildi. Cezaevine girme korkusuyla günlerce uyuyamadığını söyleyen Taner Akkuş, "Merakım başıma bela oluyordu" dedi.