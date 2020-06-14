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14.06.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ         

‘İdeolojik kaygı ile hazırlamışlar’

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter’ın Türkiye’de 7 bini aşkın hesabı kapatmasına tepki gösterdi.

‘İdeolojik kaygı ile hazırlamışlar’

Ünal, “İşin rapor kısmına geldiğimizde, Stanford’un raporunun kimler tarafından hazırlandığına baktığımızda raporun ideolojik kaygılarla hazırlandığı ortada. İddia ne? Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek. Stanford’un raporunu hazırlayan iki Türk kökenli kişi var. Paylaşımlarına baktığınızda HDP’yi YPG’yi destekleyen bir sempatizan” dedi.

‘EYT ile ilgili’

Ünal dün CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Ünal, kapatılan 7 bin 340 hesabın datasının ortada olduğunu, bu datanın 3 Haziran’da Stanford Üniversitesi’ne verilerek rapor hazırlatıldığını ifade etti. Ünal, şöyle devam etti:

“Öncesinde şunu söyleyeyim. Bu 7 bin 340 hesap indirilip incelenme imkanına sahip. Bu hesapları incelediğimizde, bu hesaplardan sadece 2020 Ocak ayında 859 bin twit atılmış. Bu twitlerin sadece 740 tanesi AK Parti ile ilgili, 1000 küsür tanesi de Tayyip Erdoğan ile ilgili RT var. Kalan 500 bin twit EYT ile ilgili, diğerleri de kadro taleplerini içeriyor. Dolayısıyla bu kendi sundukları data üzerinden bir inceleme yaptığınızda iddia edildiği gibi 7 bin 340 hesabın yeşil küre kullanan hesaplar olmadığı görülüyor.

İşin rapor kısmına geldiğimizde, Stanford’un raporunun kimler tarafından hazırlandığına baktığımızda raporun ideolojik kaygılarla hazırlandığı ortada. Orada ifade edilen hususlara baktığımızda da daha ayrı bir garabetle karşı karşıyasınız. İddia ne? Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek.. Benim twitimi de örnek koymuşlar. Benim bu harekata destek mahiyetinde attığım twit, HDP’nin PKK ile ilişkisi bunu dünya alem biliyor. Trump geçtiğimiz hafta uyarıda bulundu. Ama bu hareketiyle Twitter tarafsız platform olmadığını, taraflı bir yayıncı gibi davrandığını ve içeriye müdahale ettiğini ortaya koydu.”

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