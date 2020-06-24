İdlib’de rejim saldırdı, TSK karşılık verdi

Moskova Mutabakatı gereğince 5 Mart’ta ateşkes kararının alındığı İdlib’de, Suriye rejimi ve muhalifler arasında karşılıklı saldırılar artarak sürüyor.

Rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesi, Fuleyfil köyü ile Benin kasabasına saldırılarını yoğunlaştırması bölgede çatışmaları tetikledi. Suriye rejiminin bazı köyleri ele geçirmeye yönelik sahada ilerleyişi muhalif grupların direnişi ile kırıldı. Muhalif grupların İdlib doğusundaki Dadih köyüne sızma operasyonu düzenleyerek bir grup rejim unsurunu etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Rus güçlerinin desteği ile bölgede saldırılarını artıran rejimin, TSK’nın konuşlandığı bölgelere yakın taciz atışları yapması TSK’yı da harekete geçirdi. Serakib’te konuşlu TSK topçularının rejim mevzilerini vurduğu rapor edildi. Bu arada Rusya’nın Lazkiye’deki Hmeymim Üssü’ne muhaliflerce patlayıcı yüklü drone ile saldırı düzenlendiği, üste bulunan hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.



Rus savaş uçakları da İdlib hava sahasında uçuşlarını sürdürdü. İdlib’deki en büyük radikal gruplardan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ise, birliklerine tanksavar eğitimleri verdiği derslerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. TSK da bölgedeki askeri üslerini güçlendirmeye devam ediyor. TSK, son iki günde Kefer Lusin bölgesinden İdlib’e yeni takviye güç gönderdi. Yapılan sevk ile zırhlı araçlar, lojistik ekipman ve beton bloklar askeri üslere ulaştırıldı.