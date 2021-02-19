19.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
II. Dünya Savaşı’ndan kalan tüfek ele geçirildi
Hatay sınırında kaçakçılara geçit vermeyen Hudut Kartalları, 1941’de Sovyetler tarafından üretilen ve II. Dünya Savaşı’nda kullanılan PPSH-41 makinalıtüfek ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Hudut Kartalları tarafından Hatay sınırında, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler tarafından 1941 yılında üretilen, bir adet PPSH-41 makinalı tüfeğin ele geçirildiği görüldü. Tarihi eser niteliğindeki PPSH-41, II. Dünya Savaşı’nda en çok kullanılan silahlardan biri olmuştu. Kutu ve tambura (yuvarlak) olmak üzere iki tip şarjörle kullanılan PPSH-41, 71 fişek tambura ve 35 fişeklik şarjöre sahip.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.