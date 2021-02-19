II. Dünya Savaşı’ndan kalan tüfek ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Hudut Kartalları tarafından Hatay sınırında, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler tarafından 1941 yılında üretilen, bir adet PPSH-41 makinalı tüfeğin ele geçirildiği görüldü. Tarihi eser niteliğindeki PPSH-41, II. Dünya Savaşı’nda en çok kullanılan silahlardan biri olmuştu. Kutu ve tambura (yuvarlak) olmak üzere iki tip şarjörle kullanılan PPSH-41, 71 fişek tambura ve 35 fişeklik şarjöre sahip.