İktidarı ‘iş birliğine’ çağıracak

CHP Koronavirüs İzleme Komitesi, CHP Ekonomi Masası ve partisinin belediye başkanlarından aldığı bilgiler ışığında yeni öneriler oluşturan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP lideri, salgınla mücadele kapsamında bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili hazırladığı tekliflerini açıklayarak iktidara bir “yol haritası” önerecek ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunacak. İktidarı salgınla mücadelede “iş birliğine” davet etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, kamuoyuna “şeffaf” açıklamalar yapılmasını isteyecek ve özellikle hükümet ile yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının önemine işaret edecek.

‘Birlikte yenebiliriz’

Daha önce özellikle Sağlık Bakanlığı’nın çabalarını takdir eden Kılıçdaroğlu’nun gelinen aşamada iktidara yönelik bazı eleştirilerinin oluştuğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yakın kurmaylarına, “Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyelerimiz de ellerinden geleni yapıyor. Ancak iktidar belediyelerimizle ortak çalışmaktan kaçıyor. Son dönemde iktidardan yapılan açıklamalar da beni tatmin etmiyor. Bu salgını hep birlikte yenmeliyiz” dediği aktarıldı.

KIZ KARDEŞİNİ UĞURLADI





CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de önceki gün vefat eden kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın (68) İstanbul’daki cenaze törenine ‘izdiham yaşanmaması için’ katılmadı. Sarıgazi Cemevi’ndeki cenazede yoğun hijyen önlemi alındı, cemevine sadece aile yakınları alındı. Cenaze namazının ardından Dalgıç’ın cenazesi Kocaeli’nin Derince ilçesi Toylar mahallesi mezarlığına getirildi. CHP lideri, mezarlıktaki törene maske takarak katıldı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve yakınları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer ilgililer de hijyen kurallarına uyarak maske taktı. Defin sırasında sık sık “Aranızda mesafe bırakarak durunuz” anonsları yapıldı.