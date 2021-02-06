06.02.2021 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
İl kongrelerine Erdoğan’lı final
AK Parti, bu hafta gerçekleştirdiği kongrelerle birlikte 56 ilde yeni yönetimlerini belirledi.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
8 ve 10 Şubat’ta Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak, Tokat, Hakkâri, Tunceli, Balıkesir ve Osmaniye illerinin seçimlerini yapacak AK Parti, şubatın son iki haftasında da Ankara, İzmir ve İstanbul dahil 12 ilin kongresini tamamlayacak. İl kongreleri, 24 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak İstanbul il kongresiyle sona erecek. İstanbul’da İl Başkanı Bayram Şenocak’ın görevine devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. İstanbul kongresinin ardından büyük kongre için geri sayım başlayacak.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.