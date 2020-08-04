04.08.2020 - 14:31 |
İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla milletimizin yanında
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Altun, "Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır" dedi.
Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.