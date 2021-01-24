24.01.2021 - 12:59 | | DHA
İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.
İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.
Mehmetçik için yeni tip kamuflaj! Yarından itibaren tüm kara birliklerinde kullanılacak…Mehmetçik için yeni tip ‘kamuflaj’ hazırlandı. Yeni tip eğitim kıyafetinde yüksek mukavemetli iplerle nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşlar kullanıldı. Su itici özelliğe sahip yeni tip eğitim kamuflajda model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun özellikler göz önünde tutuldu. İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından kullanılan yeni kamuflajların yarından itibaren tüm kara birliklerinde kullanılması planlanıyor.