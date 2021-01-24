İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.