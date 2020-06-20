Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, SETA'nÄ±n '2019 Avrupa Ä°slamofobi Raporu'nun tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± web panelinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Altun, konuÅŸmasÄ±nda, SETA'nÄ±n son 5 yÄ±ldÄ±r Avrupa Ä°slamofobi Raporu'nu yayÄ±mlayarak Ã¶nemli bir kamu hizmeti ifa ettiÄŸini belirtip, bu dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n her yerinden insanlarÄ±n Avrupa'daki MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸimini takip etmesini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan raporun, AvrupalÄ±larÄ±n, kÄ±tada ortaya Ã§Ä±kan bazÄ± toplumsal ve siyasi trendlerle ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu dile getirdi.Â Avrupa Ä°slamofobi Raporu'nun esasen TÃ¼rkiye'nin endiÅŸelerini veya TÃ¼rk perspektifini deÄŸil, AvrupalÄ±larÄ±n kendilerinin kaygÄ±larÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Altun, "Raporun amacÄ± birilerini suÃ§lamak deÄŸil; dostlar arasÄ±nda aÃ§Ä±k ve dÃ¼rÃ¼st bir diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmaktÄ±r. Bu vesileyle Avrupa BirliÄŸi'nin bu kritik projeye verdiÄŸi maddi desteÄŸi vurgulamak ve AB ile ilgili kuruluÅŸlar arasÄ±nda devam eden iÅŸ birliÄŸinden duyduÄŸum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.Â

'Ä°SLAMOFOBÄ° RAPORU'NUN Ã‡OK Ã–NEMLÄ° OLDUÄžUNA Ä°NANIYORUM'

MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yalnÄ±zca bir Avrupa sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Altun, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GÃ¼neydoÄŸu Asya'dan Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne kadar her yerde insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan kÃ¼resel bir tehditten bahsediyoruz. AklÄ±mÄ±za hemen bazÄ± Ã¶rnekler aklÄ±nÄ±za gelecektir. Hindistan'da her yÄ±l binlerce insan, Hindu milliyetÃ§ilerinin MÃ¼slÃ¼man halka yÃ¶nelik sistematik yurtsuzlaÅŸtÄ±rma ve korkutma Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor veya yaralanÄ±yor. Myanmar'da Nobel barÄ±ÅŸ Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir siyasetÃ§i, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik soykÄ±rÄ±mda aktif rol oynuyor. Son olarak Yeni Zelanda'da, daha Ã¶nce terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren AvrupalÄ±lardan esinlenen bir aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± terÃ¶rist, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yerel bir camide onlarca insanÄ± katletti. Yine de Ä°slamofobi'yle mÃ¼cadele, Avrupa'da baÅŸlayabilir ve baÅŸlamalÄ±dÄ±r. Zira Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n benzersiz bir tarihi var. AvrupalÄ±lar nesiller boyunca Atlantik Okyanusu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kÃ¶le ticareti sayesinde zenginleÅŸti. AvrupalÄ± imparatorluklar, yÃ¼zyÄ±llar boyunca uzak diyarlarÄ± kolonize ederek; onlarÄ±n kaynaklarÄ±nÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼p, zenginleÅŸti. Son yÃ¼zyÄ±lda ise Holokost baÅŸta olmak Ã¼zere tarihte gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k katliamlar Avrupa'da yaÅŸandÄ±. FaÅŸizmden komÃ¼nizme kadar en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l ideolojiler Avrupa'da yeÅŸerdi. Ancak bu olumsuz tabloya raÄŸmen AvrupalÄ±lar hatalarÄ±ndan ders almaya; Ã¶zeleÅŸtiri yaparak, demokrasi, insan haklarÄ± ve hÃ¼rriyet temelinde yeni bir toplumsal sÃ¶zleÅŸme oluÅŸturmaya gayret etti. AvrupalÄ±lar, bugÃ¼n de aynÄ± geliÅŸim kapasitesinden faydalanarak, MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± aÅŸmanÄ±n bir yolunu bulmalÄ±dÄ±r. Bu nedenle Avrupa Ä°slamofobi Raporu'nun Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum."

'SALDIRILAR KORKU ATMOSFERÄ° OLUÅžTURMUÅž'

Fahrettin Altun, 2019 Avrupa Ä°slamofobi Raporu'nun durumun her geÃ§en gÃ¼n daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.Â Ã–ncelikle MÃ¼slÃ¼manlara, Ä°slam'Ä±n dini yapÄ±larÄ±na ve toplum merkezlerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Altun, "Ãœstelik son beÅŸ yÄ±lda bu saldÄ±rÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nda Ã¼ssel bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n artan sÄ±klÄ±ÄŸÄ±, normalleÅŸtirilmelerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmakta; hatta maÄŸdurlarÄ±n, kendilerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle suÃ§lanmasÄ± sonucunu doÄŸurmaktadÄ±r. Nitekim saldÄ±rÄ±lar Ã¶yle bir korku atmosferi oluÅŸturmuÅŸtur ki, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sadece Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ± bu suÃ§larÄ± yetkili mercilere bildirmektedir" diye konuÅŸtu.Â

UluslararasÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ yapÄ±larÄ±n da Avrupa'da ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Altun, "Bu Ã¶rgÃ¼tlerden biri olan Hannibal, Almanya, Avusturya ve Ä°sviÃ§re'de varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. BÃ¶yle bir grubun eski ve muvazzaf askerleri, polis memurlarÄ±nÄ± cezbedebilmesi, MÃ¼slÃ¼manlara ve Avrupa demokrasilerine yÃ¶nelik tehdidin ciddiyeti hakkÄ±nda Ã¶nemli bir fikir vermektedir. BÃ¼yÃ¼k Yer DeÄŸiÅŸtirme baÅŸta olmak Ã¼zere komplo teorilerinin popÃ¼lerliÄŸi, yalnÄ±z Avrupa'nÄ±n toplumsal dokusuna zarar vermemekte; aynÄ± zamanda bu toplumlarÄ± dezenformasyon kampanyalarÄ± ve enformasyon operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± daha zayÄ±f hale getirmektedir." dedi.

'RADÄ°KALLEÅžEN SOL TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°Â MÃœSLÃœMANLARA TEHDÄ°T OLUÅžTURMAKTA'

Fahrettin Altun, AvrupalÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, kÄ±tada yÃ¼kselen MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§una nasÄ±l iÅŸtirak ettiklerine de deÄŸinerek konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Ana akÄ±m medya kuruluÅŸlarÄ±, Ä°slamofobi'ye 'siyasal doÄŸruculuk'Â temelinde karÅŸÄ± Ã§Ä±kmakla birlikte; radikal sol terÃ¶rizmi Ã¶vmekte bir beis gÃ¶rmÃ¼yorlar. Ã–zellikle yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n gittiÄŸi Suriye ve Irak'ta yapÄ±lan haberler neredeyse tamamen DEAÅž ve El Kaide gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine katÄ±lan AvrupalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± konu almÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–te yandan BatÄ± medyasÄ±nÄ±n PKK ve diÄŸer radikal sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine katÄ±lan yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±larÄ± ya gÃ¶rmezden geldiÄŸine ya da onlardan Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸine ÅŸahit olduk. Bu tarafgirlik, ANTIFA baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± gruplarÄ±n Avrupa'daki MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ktan nemalanarak, genÃ§ insanlarÄ± radikalize etmelerini ve Ã¶lÃ¼me gÃ¶ndermelerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Ãœstelik radikalleÅŸen ve radikal sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan eÄŸitilen ÅŸahÄ±slar, Avrupa'yÄ± iÅŸgal ettiklerine inandÄ±klarÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ã§ok ciddi bir tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r. BirleÅŸik KrallÄ±k gibi bazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri, PKK'nÄ±n Suriye kolu olan YPG'ye katÄ±lan yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±larÄ± cezalandÄ±rma noktasÄ±nda bazÄ± adÄ±mlar atsa da bu ÅŸahÄ±slarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Avrupa'da ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak dolaÅŸmaktadÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 5 milyon TÃ¼rk'Ã¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da uygulanan bu kasÄ±tlÄ± ihmal politikasÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti iÃ§in Ã§ok ciddi bir endiÅŸe kaynaÄŸÄ±dÄ±r."Â

'AVRUPALI DEVLETLER,Â GEREKEN TEDBÄ°RLERÄ° ZAMANINDA ALMALI'

Fahrettin Altun, "EndiÅŸelerimiz, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle de artmÄ±ÅŸtÄ±r. KÃ¼resel ekonominin yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 5,5 kÃ¼Ã§Ã¼lmesi beklenirken, Avrupa'da MÃ¼slÃ¼manlara ve camilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda bir artÄ±ÅŸla karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±z kuvvetle muhtemeldir. Son Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k patlamasÄ±nÄ±n 2015-2016 mÃ¼lteci krizi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlarsak, AvrupalÄ± devletlerin gereken tedbirleri zamanÄ±nda almasÄ± gerektiÄŸi aÅŸikardÄ±r. BugÃ¼n adÄ±m atÄ±lmamasÄ± ve ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n henÃ¼z yaÅŸanmadan engellenmemesi halinde Avrupa BirliÄŸi'nin eÅŸitlik ve farklÄ±lÄ±klar konusundaki ciddiyeti sorgulanacaktÄ±r" dedi.Â

'EÅžÄ°T VATANDAÅžLIK Ä°LKESÄ° DOÄžRULTUSUNDA, TÃœM Ä°NANÃ‡ GRUPLARINI DESTEKLÄ°YORUZ'

Altun, farklÄ±lÄ±klarÄ±n ve eÅŸitliÄŸin destekÃ§isi olan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele noktasÄ±nda tarihi adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Fahrettin Altun, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"BildiÄŸiniz gibi 2000'li yÄ±llarda gayrimÃ¼slim vakÄ±flarÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸte el koyulan mallarÄ±nÄ±n iadesi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼n, Avrupa'da camilere ve toplum merkezine saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirilirken, biz kamu kaynaklarÄ±mÄ±zla kiliseleri ve sinagoglarÄ± restore ediyoruz. EÅŸit vatandaÅŸlÄ±k ilkesi doÄŸrultusunda, TÃ¼rk toplumunun asli unsuru olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tÃ¼m inanÃ§ gruplarÄ±nÄ± destekliyoruz. Van'daki Akdamar Kilisesi'nden BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu'na kadar her yerde Ã¼lkemizin zengin kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ± korumaya devam edeceÄŸiz.Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti, aynÄ± zamanda dost ve mÃ¼ttefikleriyle yakÄ±ÅŸ iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla, nefret sÃ¶ylemiyle, MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesiyle mÃ¼cadele etmektedir. GeÃ§tiÄŸimiz EylÃ¼l ayÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, Malezya ve Pakistan'Ä±n liderleriyle birlikte, Ä°slamofobi'nin neden olduÄŸu sorunlarla mÃ¼cadele etmek Ã¼zere Ä°stanbul merkezli, Ä°ngilizce yayÄ±n yapacak bir medya ve iletiÅŸim merkezi kurulmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸlerdir. Liderlerin New York'ta vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya istinaden, Malezya'da bir mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±k. Pakistan'Ä±n da yakÄ±nda bu zapta imza koymasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu projenin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in ortaklarÄ±mÄ±zla temaslarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Avrupa devletlerinin de benzer projelere iÅŸtirak etmelerini memnuniyetle karÅŸÄ±lar; bunu nefret sÃ¶ylemine karÅŸÄ± verilmiÅŸ bir sevgi ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± olarak deÄŸerlendiririz."