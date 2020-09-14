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14.09.2020 - 18:26 | | DHA

İletişim Başkanı Altun, Kızılay'a yapılan saldırıyı lanetledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de Kızılay ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Kızılay'a yapılan saldırıyı lanetledi

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriyede insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.


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