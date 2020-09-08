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08.09.2020 - 18:18 | | AA

İletişim Başkanı Altun, TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı

Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."

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