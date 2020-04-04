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04.04.2020 - 23:17 | | İHA

İletişim Başkanı Altun’dan ‘Biz Bize Yeteriz’ paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.

İletişim Başkanı Altun’dan ‘Biz Bize Yeteriz’ paylaşımı

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem”dedi.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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