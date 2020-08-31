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31.08.2020 - 15:44 |

İletişim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kameradaTekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaşlı çift hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.
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