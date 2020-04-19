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19.04.2020 - 14:55 | | milliyet.com.tr

İletişim Başkanı Altun'dan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı

Son dakika haberi I İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Hayat Eve Sığar mobil uygulamamızla vatandaşlarımızın süreci şeffaf bir şekilde takip etmesini sağlarken, bilim insanlarımız da Koronavirüs’le mücadelede yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Bu süreci atlatarak hep birlikte yeni dünyada Türkiyemizin yerini sağlamlaştıracağız.

İletişim Başkanı Altundan Hayat Eve Sığar paylaşımı

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