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Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, PenÃ§e-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Altun, "PenÃ§e-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terÃ¶r mevzilerini yerle bir ediyor, terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geÃ§iriyoruz. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kast edenler, kahraman ordumuzun penÃ§eleri arasÄ±nda yok olmaya mahkumdur. Allah MehmetÃ§iÄŸimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.