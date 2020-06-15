15.06.2020 - 06:07 | | DHA
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'Pençe-Kartal Operasyonu' açÄ±klamasÄ±
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, PenÃ§e-Kartal Operasyonuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kast edenler, kahraman ordumuzun penÃ§eleri arasÄ±nda yok olmaya mahkumdur." dedi.Â
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Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, PenÃ§e-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Altun, "PenÃ§e-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terÃ¶r mevzilerini yerle bir ediyor, terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geÃ§iriyoruz. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kast edenler, kahraman ordumuzun penÃ§eleri arasÄ±nda yok olmaya mahkumdur. Allah MehmetÃ§iÄŸimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, depreme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da KarlÄ±ova'da 4.7 büyüklüÄŸünde bir depremin daha meydana geldiÄŸini bildirdi. Bingöl ValiliÄŸi bir korucunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, KarlÄ±ova ilçesi ElmalÄ± köyünde depreme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunduCumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan ÅŸu an itibarÄ±yla kritik durumda olan vatandaÅŸÄ±mÄ±z yok.' dedi.