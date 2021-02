İletişim Başkanı Altun'dan Wilders'in skandal sözlerine sert tepki

Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir."

No word that Geert Wilders and his merry band of neo-Nazis ever uttered has amounted to anything.



The real danger is that seemingly moderate governments and ostensibly responsible policymakers in Europe seem to concur.