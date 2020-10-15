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15.10.2020 - 10:59 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

 

"AZERBAYCAN'I HER ALANDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Altun, Hikmet Hacıyev ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Azerbaycan’ı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki yasadışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Altun, Hacıyev’in doğum gününü de kutladı.

Hikmet Hacıyev ise görüşmeyle ilgili mesajında, "Dostum Fahrettin Altun’la ülkelerimize karşı yürütülen kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için ortak adımları ve iş birliğini gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak" ifadelerini kullandı.

 

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