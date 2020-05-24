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24.05.2020 - 03:32 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bayram mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bayram mesajı

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına cevap vererek,

"Aşkınan çalışan yorulmaz! Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22. Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.


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