24.05.2020 - 03:32 |
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bayram mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına cevap vererek,
"Aşkınan çalışan yorulmaz! Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22. Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.