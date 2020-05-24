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24.05.2020 - 03:14 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

 



Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun


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